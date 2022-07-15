Пытался поджечь бывшую в магазине из-за разрыва отношений: перед судом предстанет харьковчанин

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"... утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего мужчины по фактам оконченных покушений на умышленное убийство, повреждение имущества путем поджога и по факту кражи (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 185 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд Полтавы.

По данным следствия, 19 февраля 2022 года мужчина пришел в магазин, расположенный по улице Бучмы, где работала продавщицей его бывшая девушка, которой 23 года. Незадолго до этого она сообщила мужчине, что разрывает отношения с ним и больше не желает общаться.

"Возмущенный мужчина попросил продать ему сигареты, и когда продавщица подошла к нему поближе, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью. Затем поджег бумажки, которые принес с собой, и стал их бросать в бывшую, чтобы на ней загорелась одежда. Но девушке удалось скрыться за стойку с товаром, и тогда мужчина поджег лежащий на полу пакет, в результате чего прилавок вспыхнул", - отмечается в сообщении.

Девушка вовремя смогла выбежать из-за запасного выхода, о котором злоумышленник не знал, чем сохранила свою жизнь.

"Воспользовавшись возникшим пожаром и тем, что в магазине никого нет, злоумышленник перегнулся через прилавок и украл из кассы выручку магазина", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Киевской области адвокат, участник ток-шоу о браке во время конфликта задушил любимую, а чтобы скрыть следы преступления – расчленил ее тело. В чемодане на берегу водоема нашли конечности, фрагменты позвоночника. В холодильнике подозреваемого уже обнаружили язык, почку, матку и сердце.