Намагалися незаконно виїхати з України: поза пунктами пропусків затримано понад 8 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. З 24 лютого минулого року поза пунктами пропусків було затримано близько 8,7 тис. осіб, які намагалися незаконно виїхати з України. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону поза межами пунктів пропуску було затримано майже 8 700 таких осіб. Також ще майже 3 800 осіб були зупинені нами з 24 лютого в пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами чи в інший незаконний спосіб. Найбільше таких спроб фіксувалося на кордоні з Угорщиною та Польщею», - розповів Демченко.
Він зазначив, що з 24 лютого 2022 року й по цей час понад 50% прикордонного руху припадає на кордон з Польщею.
Доповнення
В листопаді повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення росії понад 7,6 тисяч осіб намагалися незаконно виїхати з України, переважна кількість з яких – чоловіки.