Намагалися незаконно виїхати з України: поза пунктами пропусків затримано понад 8 тис. осіб

Цитата

«Загалом з 24 лютого на зеленій ділянці кордону поза межами пунктів пропуску було затримано майже 8 700 таких осіб. Також ще майже 3 800 осіб були зупинені нами з 24 лютого в пунктах пропуску під час спроби виїхати за підробленими документами чи в інший незаконний спосіб. Найбільше таких спроб фіксувалося на кордоні з Угорщиною та Польщею», - розповів Демченко.

Він зазначив, що з 24 лютого 2022 року й по цей час понад 50% прикордонного руху припадає на кордон з Польщею.

Доповнення

В листопаді повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення росії понад 7,6 тисяч осіб намагалися незаконно виїхати з України, переважна кількість з яких – чоловіки.