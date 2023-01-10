Пытались незаконно выехать из Украины: вне пунктов пропусков задержано более 8 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. С 24 февраля прошлого года вне пунктов пропусков было задержано около 8,7 тыс. человек, пытавшихся незаконно выехать из Украины. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Всего с 24 февраля на зеленом участке границы за пределами пунктов пропуска было задержано около 8 700 таких лиц. Также еще почти 3 800 человек были остановлены нами с 24 февраля в пунктах пропуска при попытке выехать по поддельным документам или другим незаконным способом. Больше всего таких попыток фиксировалось на границе с Венгрией и Польшей», – рассказал Демченко.
Он отметил, что с 24 февраля 2022 года и по настоящее время более 50% приграничного движения приходится на границу с Польшей.
Дополнение
В ноябре сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения россии более 7,6 тысяч человек пытались незаконно уехать из Украины, подавляющее число из которых – мужчины.