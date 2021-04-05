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Нам ще довго з цим жити: Голубовська привела страхітливу статистику поширення COVID-19 у США

Київ • УНН

 • 15256 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook опублікувала переклад статті журналу Medscape, в якій йдеться про страхітливою статистикою поширення коронавірусу на тлі введення послаблень карантинних заходів в США. Лікар також вкотре закликала українців дотримуватися заходів безпеки, пише УНН.

“На жаль, нам ще довго з цим жити, друзі. Бережіть себе і своїх близьких.

Не забувайте йти на самоізоляцію на 14 днів, або, принаймні, ізолювати своїх рідних з груп ризику, якщо ви приїхали з якоїсь поїздки. Якщо неможливо, уникайте спілкування і носите засоби індивідуального захисту вдома. Негативні результати ПЛР не повинні вас заспокоювати. Теж саме треба робити, якщо у вас виникли симптоми хвороби. Навіть якщо вже був контакт, під час ізоляції сумарна доза збудника менше, а тяжкість перебігу — це в т.ч. і дозозалежний процес. Пам’ятайте, що найбільш заразний період — перший тиждень від дебюту клінічних симптомів.

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Молодим людям і не дуже молодим хочеться нагадати, що найбільш беззахисними перед хворобою є ваші батьки і близькі люди старшого віку, особливо з надлишковою масою тіла. Не допускайте сімейних трагедій. Не збирайтеся зараз сім’ями на святкування днів народжень або інших заходів. Пам’ятайте про те, що розплата за це може бути страшною.

Всім здоров’я!”, — звернулася Голубовська до українців.

Як докази, того що вірус продовжує поширюватися, вона опублікувала переклад статті спеціалізованого американського видання про ситуацію в США, де як відомо на тлі вакцинації влади деяких штатів почали послаблювати обмеження.

“CDC (США) попереджає про „загибель, що насувається“, оскільки кількість випадків COVID-19 перевищує 30 мільйонів, і все більше штатів послаблюють обмеження.

Директор CDC, Рошель Валенскі: „Треба знати це почуття нудоти, коли ви читаєте антикризові звіти медичної допомоги і задається питанням, чи вистачить апаратів ШВЛ для роботи? Сьогодні я виступаю не як директор вашого CDC, але як дружина, мати, дочка і прошу вас, будь ласка, зачекайте ще трохи“.

За словами Валенксі, за останній тиждень спостерігається неухильне зростання захворюваності, а також випадків госпіталізації і смертей.

У четвер в США зареєстровано 30 мільйонів випадків COVID-19, середній показник за 7 днів коливається між 60 000 і 70 000 випадків, а кількість смертей збільшується приблизно на 3% — до 1000 в день.

Понад два десятки штатів повідомляють про збільшення кількості нових випадків коронавірусу на 10%, в порівнянні з попереднім тижнем.

У міру вакцинації людей старше 65 років, по всій країні реєструються нові випадки в більш молодих вікових групах. Мічиган вже знаходиться в розпалі чергового сплеску COVID-19, причому більшість випадків збільшується у віці від 10 до 19 років (!)”, - йдеться в статті.

У Нью-Йорку і Нью-Джерсі зараз найвищий рівень захворюваності COVID-19 в окрузі. У Нью-Джерсі в середньому 647 випадків на 100 000 жителів, а в Нью-Йорку — 548. Зростання пов’язане з пом’якшенням обмежень і новими варіантами коронавірусу.

Про значний приріст кількість хворих повідомляють і влада Вермонта, Нью-Гемпшира, Айови.

“Чиновники охорони здоров’я приділяють особливу увагу Флориді, яка зняла більшість обмежень, як приклад того, що чекає країну попереду. Кількість випадків захворювання зростає, і нові варіанти, особливо B.1.1.7, ростуть в геометричній прогресії. Згідно з останніми даними CDC, в США зареєстровано 10 579 випадків цього варіанту, а у Флориді зареєстровано більше всіх з усіх штатів — 2 274 випадки.

В окрузі Оріндж повідомляється про збільшення захворюваності серед людей у віці 45 років і молодше. У той же час губернатор Рон ДеСантіс пригрозив подати до суду на федеральний уряд, якщо круїзи не будуть відновлені цього літа, повідомляє Associated Press. Штат є круїзною столицею країни з трьома найбільш завантаженими портами в світі і більш 8 мільйонами пасажирів на рік”, — повідомляється в статті.

В цілому число випадків COVID-19 коливалася від 50 000 до 60 000 в день, але показник зростає.

Контекст

Раніше Ольга Голубовська також публікувала переклад рекомендацій Центру контролю і профілактики захворювань США (CDC) щодо вакцинації від COVID-19 в яких йдеться про необхідність відкласти поїздки за кордон.

Тим же, хто повернувся з закордонної поїздки, американські фахівці рекомендують наступне:

  • пройти тест на вірус через 3-5 днів після поїздки і залишатися вдома на карантин протягом повних 7 днів (незалежно від результату дослідження);
  • якщо результат тесту негативний, залишатися вдома і дотримуватися карантину протягом повних 7 днів;
  • якщо аналізи не здані — домашня ізоляція на 10 днів;
  • уникати протягом 14 днів перебування поряд з людьми, які схильні до підвищеного ризику важкого захворювання, незалежно від того, пройдено тестування на вірус чи ні;
  • пройти тестування, якщо у вас з’являться симптоми.

До речі

Українці, не дивлячись на осложнившуюся як в світі, так і в країні ситуацію з коронавірусом (минулого тижня середньодобовий показник хворих наблизився до 20 тисяч) не відмовляють собі у відпочинку за кордоном. УНН підрахував, що кількість рейсів з аеропортів України в один тільки Єгипет на добу може перевищувати 20.

Крім того, українці досить активно бронюють тури на літній період.

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