Нам еще долго с этим жить: Голубовская привела устрашающую статистику распространения COVID-19 в США

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская на своей странице в Facebook опубликовала перевод статьи журнала Medscape, в которой говорится об устрашающей статистке распространения коронавируса на фоне введения ослаблений карантинных мер в США. Врач также в который раз призвала украинцев соблюдать меры безопасности, пишет УНН.

“К сожалению, нам ещё долго с этим жить, друзья. Берегите себя и своих близких.

Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома. Отрицательные результаты ПЦР не должны вас успокаивать. Тоже самое надо делать, если у вас возникли симптомы болезни. Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения — это в т.ч. и дозозависимый процесс. Помните, что самый заразный период — первая неделя от дебюта клинических симптомов.

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Молодым людям и не очень молодым хочется напомнить, что самыми беззащитными перед болезнью являются ваши родители и близкие люди старшего возраста, особенно с избыточной массой тела. Не допускайте семейных трагедий. Не собирайтесь сейчас семьями на празднование дней рождений или других мероприятий. Помните о том, что расплата за это может быть страшной.

Всем здоровья!”, — обратилась Голубовская к украинцам.

В качестве доказательств, того что вирус продолжает распространятся, она опубликовала перевод статьи специализированного американского издания о ситуации в США, где как известно на фоне вакцинации власти некоторых штатов начали ослаблять ограничения.

“CDC (США) предупреждает о „надвигающейся гибели“, поскольку число случаев COVID-19 превышает 30 миллионов, и все больше штатов ослабляют ограничения.

Директор CDC, Рошель Валенски: „Надо знать это чувство тошноты, когда вы читаете антикризисные отчеты медицинской помощи и задаетесь вопросом, хватит ли аппаратов ИВЛ для работы? Сегодня я выступаю не как директор вашего CDC, но как жена, мать, дочь и прошу вас, пожалуйста, подождите еще немного“.

По словам Валенски, за последнюю неделю наблюдается неуклонный рост заболеваемости, а также случаев госпитализации и смертей.

В четверг в США зарегистрировано 30 миллионов случаев COVID-19, средний показатель за 7 дней колеблется между 60 000 и 70 000 случаев, а количество смертей увеличивается примерно на 3% — до 1000 в день.

Более двух десятков штатов сообщают об увеличении числа новых случаев коронавируса на 10%, по сравнению с предыдущей неделей.

По мере вакцинации людей старше 65 лет, по всей стране регистрируются новые случаи в более молодых возрастных группах. Мичиган уже находится в разгаре очередного всплеска COVID-19, причем большинство случаев увеличивается в возрасте от 10 до 19 лет (!)”, - говорится в статье.

В Нью-Йорке и Нью-Джерси сейчас самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в округе. В Нью-Джерси в среднем 647 случаев на 100 000 жителей, а в Нью-Йорке — 548. Рост связан со смягчением ограничений и новыми вариантами коронавируса.

О значительно приросте количества заболевших сообщают и власти Вермонта, Нью-Гэмпшира, Айовы.

“Чиновники здравоохранения уделяют особое внимание Флориде, которая сняла большинство ограничений, как пример того, что ждет страну впереди. Число случаев заболевания растет, и новые варианты, особенно B.1.1.7, растут в геометрической прогрессии. Согласно последним данным CDC, в США зарегистрировано 10 579 случаев этого варианта, а во Флориде зарегистрировано больше всех из всех штатов — 2 274 случая.

В округе Ориндж сообщается об увеличении заболеваемости среди людей в возрасте 45 лет и младше. В то же время губернатор Рон ДеСантис пригрозил подать в суд на федеральное правительство, если круизы не будут возобновлены этим летом, сообщает Associated Press. Штат является круизной столицей страны с тремя самыми загруженными портами в мире и более 8 миллионами пассажиров в год”, — сообщается в статье.

В целом число случаев COVID-19 колебалось от 50 000 до 60 000 в день, но показатель растет.

Контекст

Ранее Ольга Голубовская также публиковала перевод рекомендаций Центра контроля и профилактики заболеваний США (CDC) относительно вакцинации от COVID-19 в которых говорится о необходимости отложить поездки за границу.

Тем же, кто вернулся из загранпоездки, американские специалисты рекомендуют следующее:

  • пройти тест на вирус через 3-5 дней после поездки и оставаться дома на карантин в течение полных 7 дней (независимо от результата исследования);
  • если результат теста отрицательный, оставаться дома и соблюдать карантин в течение полных 7 дней;
  • если анализы не сданы — домашняя изоляция на 10 дней;
  • избегать в течение 14 дней пребывания рядом с людьми, которые подвержены повышенному риску тяжелого заболевания, независимо от того, пройдено тестирование на вирус или нет;
  • пройти тестирование, если у вас появятся симптомы.

К слову

Украинцы, не смотря на осложнившуюся как в мире, так и в стране ситуацию с коронавирусом (на прошлой неделе среднесуточный показатель заболевших приблизился к 20 тысячам) не отказывают себе в отдыхе за границей. УНН подсчитал, что количество рейсов из аэропортов Украины в один только Египет в сутки может превышать 20.

Кроме того, украинцы довольно активно бронируют туры на летний период.

Украинские Национальные Новости

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