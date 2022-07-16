Нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, - Зеленський

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За словами Зеленського, багато проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу... Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами й сайтами поширюються свідомі «вкиди» з Росії. Тому українцям потрібно вміти фільтрувати інформацію, яка подана в різних джерелах та перевіряти її.

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"Нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас із вами. Щоб не підігравати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення, хоч би від кого вони йшли...

Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови", - зауважив Президент.

Нагадаємо

Зеленський заявив, що вдалося звільнити частину території, які були окуповані після 24 лютого.