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Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, - Зеленский

Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что многие люди доверяют любому анонимному источнику и начинают поднимать панику в обществе, поэтому и "нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет", пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, многие проблемы украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику... Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные «вбросы» из России. Поэтому украинцам нужно уметь фильтровать информацию, представленную в разных источниках и проверять ее.

Цитата

"Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас с вами. Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины. Чтобы иметь силу воспринимать сознательно любую информацию, какие-либо сообщения, хоть бы от кого они уходили...

Иногда информационное оружие может произвести больше, чем оружие обычное. Очевидно, что какими-либо ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидно должно быть и то, что украинское единство не сломать ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора", - отметил Президент.

Напомним

Зеленский заявил, что удалось освободить часть территории, которые были оккупированы после 24 февраля.

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