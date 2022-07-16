Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Во время вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что многие люди доверяют любому анонимному источнику и начинают поднимать панику в обществе, поэтому и "нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет", пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, многие проблемы украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику... Это приобретает иногда просто нездоровые формы, когда социальными сетями и сайтами распространяются сознательные «вбросы» из России. Поэтому украинцам нужно уметь фильтровать информацию, представленную в разных источниках и проверять ее.
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"Нам нужен еще и своеобразный эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас с вами. Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины. Чтобы иметь силу воспринимать сознательно любую информацию, какие-либо сообщения, хоть бы от кого они уходили...
Иногда информационное оружие может произвести больше, чем оружие обычное. Очевидно, что какими-либо ракетами и артиллерией России не удастся сломить наше единство и сбить нас со своей дороги. И так же очевидно должно быть и то, что украинское единство не сломать ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора", - отметил Президент.
Напомним
Зеленский заявил, что удалось освободить часть территории, которые были оккупированы после 24 февраля.