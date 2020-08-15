Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, країну ми не віддамо: Лукашенко зробив нову заяву

Так, Лукашенко висловився про внутрішньополітичну ситуацію.

"Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство. Добралися до трудових колективів. Я вже багато разів говорив про це. Просто хочу вкотре сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо. Я не хочу сказати, що є місце для якоїсь благодушності, заспокоєності. Ні, ми ніколи не заспокоювалися. Ви знаєте, життя наше таке і доля, що ми, перебуваючи в центрі Європи, завжди повинні бути готовими вчасно відповісти на будь-які виклики", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що за кордоном Білорусі пропонують якесь посередництво, нібито створюють для країни закордонний уряд.

"Слухайте, у нас є нормальний уряд, створений за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть", - сказав Лукашенко.

Він додав, що ніякий уряд "ні за кордоном, де б то не було, нам не потрібен, і управляти він країною не буде ніколи".

Раніше УНН писав, що ЄС дав "зелене світло" санкцій щодо Білорусі.



