Нам не нужны никакие зарубежные правительства, страну мы не отдадим: Лукашенко сделал новое заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране есть свое созданное по Конституции правительство, а странам, которые сейчас пытаются выступать посредниками, следует прежде всего навести порядок у себя. Об этом он заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Так, Лукашенко высказался о внутриполитической ситуации.
“Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим. Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы”, - заявил Лукашенко.
Он отметил, что за рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, якобы создают для страны зарубежное правительство.
“Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите”, — сказал Лукашенко.
Он добавил, что никакое правительство “ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда”.
Ранее УНН писал, что ЕС дал “зеленый свет” санкций в отношении Беларуси.