"Нам би "Гепардів" побільше" - Ігнат про потреби у ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Україні потрібні більше ракет до наявних систем, а також ППО малого радіусу дії. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Радіо Свобода", пише УНН.
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"Протиповітряна оборона робить усе можливе і буде робити й надалі все можливе. Питання не нашої витримки, а питання допомоги", - зазначив Ігнат.
З його слів, "треба буде мати, чим це робити".
"Ракети до таких систем, як NASAMS, IRIS-T, Patriot, інші системи, які сьогодні є в Україні, нам потрібні будуть, мабуть, у більшій кількості, якщо ворог буде збільшувати інтенсивність обстрілів крилатими ракетами та дронами, а також ППО малого радіусу дії. Нам би "Гепардів" побільше і тих систем, чи інших, систем таких французьких як "Кроталь" - це вже не зенітні гармати, а це ППО малого радіусу дії", - сказав речник ПС ЗСУ, перечисливши й інші засоби.
"Нам потрібно більше засобів, щоб знищувати ворога", - підкреслив він.
Нагадаємо
Ігнат заявив, що дрони будуть більше домінувати в атаках росії на Україну.