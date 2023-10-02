"Нам би "Гепардів" побільше" - Ігнат про потреби у ППО

Цитата

"Протиповітряна оборона робить усе можливе і буде робити й надалі все можливе. Питання не нашої витримки, а питання допомоги", - зазначив Ігнат.

З його слів, "треба буде мати, чим це робити".

"Ракети до таких систем, як NASAMS, IRIS-T, Patriot, інші системи, які сьогодні є в Україні, нам потрібні будуть, мабуть, у більшій кількості, якщо ворог буде збільшувати інтенсивність обстрілів крилатими ракетами та дронами, а також ППО малого радіусу дії. Нам би "Гепардів" побільше і тих систем, чи інших, систем таких французьких як "Кроталь" - це вже не зенітні гармати, а це ППО малого радіусу дії", - сказав речник ПС ЗСУ, перечисливши й інші засоби.

"Нам потрібно більше засобів, щоб знищувати ворога", - підкреслив він.

Нагадаємо

Ігнат заявив, що дрони будуть більше домінувати в атаках росії на Україну.