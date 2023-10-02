"Нам бы "Гепардов" побольше" - Игнат о потребностях в ПВО

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Украине нужны больше ракет к имеющимся системам, а также ПВО малого радиуса действия. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода", пишет УНН.

Цитата

"Противовоздушная оборона делает все возможное и будет делать и в дальнейшем все возможное. Вопрос не нашей выдержки, а вопрос помощи", - отметил Игнат.

По его словам, "надо будет иметь, чем это делать".

"Ракеты к таким системам, как NASAMS, IRIS-T, Patriot, другие системы, которые сегодня есть в Украине, нам нужны будут, пожалуй, в большем количестве, если враг будет увеличивать интенсивность обстрелов крылатыми ракетами и дронами, а также ПВО малого радиуса действия. Нам бы "Гепардов" побольше и тех систем, или других, систем таких французских как "Кроталь" - это уже не зенитные пушки, а это ПВО малого радиуса действия", - сказал спикер ВС ВСУ, перечислив и другие средства.

"Нам нужно больше средств, чтобы уничтожать врага", - подчеркнул он.

Напомним

Игнат заявил, что дроны будут больше доминировать в атаках россии на Украину.

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