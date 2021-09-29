Накопичувальна пенсія: у регуляторі перечислили, куди можуть вкладати пенсійні кошти

Цитата:

“Щодо структури активів, то вже сьогодні для третього та в найближчій перспективі для другого рівнів пенсійного забезпечення передбачена чітка структура, куди саме можуть бути вкладені пенсійні кошти. Це і банківські інструменти, і цінні папери та ін. Наразі проблема саме з фінансовими інструментами, бо єдиним придатним в поточній ситуації інструментом для вкладення пенсійних коштів є ОВДП”, — сказав Бойко, якого цитує пресслужба НКЦПФР.

Деталі

Зокрема, Бойко відзначив, що над вирішенням цього питання працює Комісія.

“Ми хочемо, щоб ринки капіталу отримали широкий спектр ефективних фінансових інструментів, які будуть використовуватися для формування якісного портфелю пенсійних інвестицій”, — додав він.

Обговорюючи питання створення фонду гарантування вкладів у недержавних пенсійних фондах (НПФ), Бойко зауважив: "Перш за все, створення механізму гарантування вкладів в НПФ залежить від того, яку модель для себе вибере Україна, і саме вона буде правильною". "Якщо дивитись на європейський та міжнародний досвід, то на всіх ринках працюють різні моделі. Однак, коли ми говоримо про гарантії, то на мою думку, тут доречніше розглядати систему ризиків. Вона є більш масштабною", - зазначив посадовець.

У регуляторі наголошують: гарантії безплатними не бувають і кожен з цих видів гарантій має свою ціну. "За них в кінцевому результаті розраховуються або платники податків (у випадку державних гарантій), або ж учасники системи (у вигляді недоотриманої дохідності власних інвестицій). І чим більший обсяг покривається гарантією (внески, дохід, дохід на рівні бенчмарку тощо), тим вона дорожча", - зауважили у НКЦПФР.

Довідково

З 1 липня 2020 року функцію регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю розпочала виконувати Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Доповнення

В уряді шукають способи для запуску пенсійної реформи у 2023-2024 роках. Однак, єдиного бачення, як впроваджувати другий рівень пенсійної системи, наразі немає. Запланована модель фінансування таких пенсій складається з 1% від ЄСВ + 1% з іншого джерела. Як до іншого джерела в Мінфіні схиляються до прямої бюджетної програми.

Прем'єр Денис Шмигаль також заявив, що початок пенсійної реформи відбуватиметься "за рахунок держави".

Експерти вказують: питання не лише у тому, як збиратимуть заощадження, але й куди їх можна буде інвестувати – так, щоб їх принаймні не "з’їла" інфляція. Оскільки фондовий ринок в Україні майже не розвинений, вибір тут невеликий: вкладати кошти можна буде в ОВДП та деякі корпоративні облігації, кажуть фахівці.

При цьому, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, українцям не варто розраховувати на пенсію, якщо вона не буде включати накопичень в недержавних пенсійних фондах (НПФ). Така ситуація з пенсіями пов'язана з темпами старіння населення: кількість працюючого населення скорочується, а кількість пенсіонерів зростає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Накопичувальна пенсійна система: українцям обіцяють доступ до перегляду своїх пенсій 24/7