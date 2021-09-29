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Накопительная пенсия: в регуляторе перечислили, куда могут вкладывать пенсионные средства

Накопительная пенсия: в регуляторе перечислили, куда могут вкладывать пенсионные средства

Киев  •  УНН

 • 22917 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Пенсионные средства при накопительной системе могут вкладывать в банковские инструменты и ценные бумаги. Об этом во время экспертной дискуссии накануне заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юрий Бойко, пишет УНН.

Цитата:

"Относительно структуры активов, то уже сегодня для третьего и в ближайшей перспективе для второго уровней пенсионного обеспечения предусмотрена четкая структура, куда именно могут быть вложены пенсионные средства. Это и банковские инструменты и ценные бумаги и др. Сейчас проблема именно с финансовыми инструментами, ибо единственным пригодным в текущей ситуации инструментом для вложения пенсионных средств является ОВГЗ", - сказал Бойко, которого цитирует пресс-служба НКЦБФР.

Детали

В частности, Бойко отметил, что над решением этого вопроса работает Комиссия.

"Мы хотим, чтобы рынки капитала получили широкий спектр эффективных финансовых инструментов, которые будут использоваться для формирования качественного портфеля пенсионных инвестиций", - добавил он.

Обсуждая вопрос создания фонда гарантирования вкладов в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), Бойко отметил: "Прежде всего, создание механизма гарантирования вкладов в НПФ зависит от того, какую модель для себя выберет Украина, и именно она будет правильной". "Если смотреть на европейский и международный опыт, то на всех рынках работают разные модели. Однако, когда мы говорим о гарантиях, то по моему мнению, здесь уместнее рассматривать систему рисков. Она является более масштабной", - отметил чиновник.

В регуляторе отмечают: гарантии бесплатными не бывают и каждый из этих видов гарантий имеет свою цену. "За них в конечном итоге рассчитываются или налогоплательщики (в случае государственных гарантий), или же участники системы (в виде недополученной доходности собственных инвестиций). И чем больший объем покрывается гарантией (взносы, доход, доход на уровне бенчмарка и т.д.), тем она дороже", - отметили в НКЦБФР.

Справка

С 1 июля 2020 года функцию регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управления имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью начала выполнять Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Дополнение

В правительстве ищут способы для запуска пенсионной реформы в 2023-2024 годах. Однако, единого видения, как внедрять второй уровень пенсионной системы, пока нет. Запланированная модель финансирования таких пенсий состоит из 1% от ЕСВ + 1% из другого источника. Как к другому источнику в Минфине склоняются к прямой бюджетной программе.

Премьер Денис Шмыгаль также заявил, что начало пенсионной реформы будет происходить "за счет государства".

Эксперты указывают: вопрос не только в том, как собирать сбережения, но и куда их можно будет инвестировать - так, чтобы их хотя бы не "съела" инфляция. Поскольку фондовый рынок в Украине почти не развит, выбор здесь невелик: вкладывать средства можно будет в ОВГЗ и некоторые корпоративные облигации, говорят специалисты.

При этом, по словам министра финансов Сергея Марченко, украинцам не стоит рассчитывать на пенсию, если она не будет включать накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Такая ситуация с пенсиями связана с темпами старения населения: количество работающего населения сокращается, а количество пенсионеров растет.

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