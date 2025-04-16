Найбільше боїв за добу - на Покровському напрямку: карта від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, чверть з них - на Покровському напрямку. Ворог завдав 109 авіаційних ударів та здійснив майже 6600 обстрілів.
Понад чверть зі 111 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні у Генштабі ЗСУ, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 109 авіаційних ударів, скинувши 177 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив майже 6600 обстрілів, з них 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2923 дрони-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири засоби протиповітряної оборони та два артилерійських засоби російських загарбників", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Твердохлібового, Надії та в бік Нового, Зеленої Долини і Григорівки.
На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення у районах населених пунктів Часів Яр, Предтечине та Ступочки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Дачне, Диліївка, Торецьк та Курдюмівка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурми агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Троїцьке, Водяне Друге, Богданівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.
На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Розлив, Вільне Поле та в бік Одрадного.
На Оріхівському напрямку ворог проводив наступальну дію у районі Кам’янського.
На Придніпровському напрямку агресор здійснив одну невдалу спробу просунутися вперед.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 17 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 38 авіаційних ударів із застосуванням 72 керованих авіабомб, а також здійснив 407 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.
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