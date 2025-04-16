Больше всего боев за сутки - на Покровском направлении: карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, четверть из них - на Покровском направлении. Враг нанес 109 авиационных ударов и совершил почти 6600 обстрелов.
Более четверти из 111 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.
В общей сложности, за прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил почти 6600 обстрелов, из них 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2923 дроны-камикадзе.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре средства противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки один раз проводил наступательные действия в районе Волчанска.
На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Твердохлебового, Надежды и в сторону Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.
На Сиверском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.
На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Вольное Поле и в сторону Одрадного.
На Ореховском направлении враг проводил наступательное действие в районе Каменского.
На Приднепровском направлении агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 17 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 38 авиационных ударов с применением 72 управляемых авиабомб, а также совершил 407 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.
Потери рф за сутки: более тысячи солдат и почти 90 артсистем16.04.25, 08:01 • 4604 просмотра