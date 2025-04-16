Больше всего боев за сутки - на Покровском направлении: карта от Генштаба

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 17553 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 76325 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 40926 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 46297 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 53253 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 95578 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 87230 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35572 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60660 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109635 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
49%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 93484 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 55208 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 30816 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 24946 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 13334 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 76325 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 94912 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 95578 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 87230 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 186098 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 56310 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 30510 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 31465 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 32665 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 34893 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Больше всего боев за сутки - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 2688 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, четверть из них - на Покровском направлении. Враг нанес 109 авиационных ударов и совершил почти 6600 обстрелов.

Больше всего боев за сутки - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Более четверти из 111 боев на фронте за прошедшие сутки произошли на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке в Генштабе ВСУ, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В общей сложности, за прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил почти 6600 обстрелов, из них 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2923 дроны-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре средства противовоздушной обороны и два артиллерийских средства российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки один раз проводил наступательные действия в районе Волчанска.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Твердохлебового, Надежды и в сторону Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Сиверском направлении наши защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку от населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Новосергеевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Вольное Поле и в сторону Одрадного.

На Ореховском направлении враг проводил наступательное действие в районе Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 17 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 38 авиационных ударов с применением 72 управляемых авиабомб, а также совершил 407 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности пять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери рф за сутки: более тысячи солдат и почти 90 артсистем16.04.25, 08:01 • 4604 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Торецк
Украина
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,330.88
Tesla
$247.68
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77