Найбільше українських вин купує Білорусь

Найбільше українського вина купили білоруси (912 тис. доларів), румуни (на 805 тис. доларів) та німці (752 тис. доларів).

Чимало українського вина придбав Казахстан (на 446 тис. доларів), Нігерія (213 тис. доларів) та Іспанія (177 тис. доларів).

Польща купила в України вина на 144 тис. доларів. Також повідомляється, що за рік Україна значно наростила експорт вин - на 38%.

Зауважимо, що в Україні Держстат зафіксував зростання популярності вітчизняного вина серед наших споживачів. А 5-ка найвідоміших українських ТМ вина сьогодні виглядає наступним чином: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman і Oreanda.

Нагадаємо, канадські вчені нещодавно прийшли до висновку, що вино допомагає організму захищатися при коронавірусі.