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Больше всего украинских вин покупает Беларусь

Киев • УНН

 • 27156 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. За 6 месяцев этого года Украина экспортировала вина на 6,1 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Больше всего украинских вин покупает Беларусь

Больше всего украинского вина купили белорусы (912 тыс. долларов), румыны (на 805 тыс. долларов) и немцы (752 тыс. долларов).

Много украинского вина приобрел Казахстан (на 446 тыс. долларов), Нигерия (213 тыс. долларов) и Испания (177 тыс. долларов).

Польша купила в Украине вина на 144 тыс. долларов. Также сообщается, что за год Украина значительно нарастила экспорт вин - на 38%.

Заметим, что в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина среди наших потребителей. А 5-ка самых известных украинских ТМ вина сегодня выглядит следующим образом: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman и Oreanda.

Напомним, канадские ученые недавно пришли к выводу, что вино помогает организму защищаться при коронавирусе.

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