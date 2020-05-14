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Нафтогаз відзвітував, що з початку року сплатив до бюджету 28 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. За 4 місяці 2020 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 28 млрд грн. Про це інформує пресслужба компанії, передає УНН.

Нафтогаз відзвітував, що з початку року сплатив до бюджету 28 млрд грн

“За оперативними даними, за січень-квітень 2020 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету близько 28 млрд грн податків та зборів. Надходження від Групи Нафтогаз склали понад 12% загальних доходів державного бюджету за січень-квітень 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні.

Як повідомляв УНН, виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренко, з його слів, звільнять з компанії

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