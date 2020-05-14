Нафтогаз отчитался, что с начала года уплатил в бюджет 28 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За 4 месяца 2020 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет 28 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
"По оперативным данным, за январь-апрель 2020 года Группа Нафтогаз уплатила в государственный бюджет около 28 млрд грн налогов и сборов. Поступления от Группы Нафтогаз составили более 12% общих доходов государственного бюджета за январь-апрель 2020 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Группа Нафтогаз остается крупнейшим налогоплательщиком в Украине.
Как сообщал УНН, исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, по его словам, уволят из компании.