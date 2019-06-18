"Нафтогаз" так і не отримав пропозицій "мирової угоди" від "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В НАК "Нафтогаз України" досі не отримали пропозиції щодо "мирової угоди" від "Газпрому" і продовжують чекати на згоду на проведення тристоронніх переговорів за участю Європейської Комісії. Про це повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" у відповідь на запит кореспондента УНН.
"Ми не отримували жодних пропозицій від Газпрому щодо "мирової угоди". Вкотре запрошуємо росіян на предметні тристоронні переговори за участі Європейської Комісії", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, за словами "Нафтогазу" російський монополіст "Газпром" не пропонував НАК "Нафтогазу" ніяких "мирових угод", а лише продовжує наполягати на скасуванні зобов’язань за рішеннями міжнародних арбітражів.
Раніше УНН повідомляв, що Москва запропонувала Києву врегулювати арбітражні розгляди з “Газпромом” мировою угодою.