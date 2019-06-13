У "Нафтогазі" запевнили, що "Газпром" не пропонував ніяких "мирових"

“У відповідь на інформацію російських ЗМІ з посиланням на Олександра Новака, главу Мінерго РФ, що Росія запропонувала Україні врегулювати питання арбітражу між „Нафтогазом“ та „Газпромом“ мировою угодою ми можемо повідомити, що „Нафтогаз“ наразі не отримував жодних таких пропозицій. Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо”, — зазначив Вітренко.

За його словами, зокрема українська сторона може розглянути, у якій формі “Газпром” виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації “Нафтогазу” збитків від невиконання “Газпромом” своїх зобов’язань за транзитним контрактом у 2009-2017 роках. При цьому представник НАКу нагадав, що за цим рішенням “Газпром” винен Україні вже більше 2,8 мільярдів доларів.

Також, за його словами, “Нафтогаз” готовий розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, у якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладена компенсація за невиконання “Газпромом” своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках.

Оскільки ця компенсація є предметом вимог української сторони у новому арбітражі, то у разі врегулювання цього питання, “Нафтогаз” не буде цього вимагати в арбітражі. При цьому він зауважив, що новий арбітраж почав не “Нафтогаз”, а “Газпром”.

Як припустив Вітренко, Олександр Новак, скоріше за все, мав на увазі “мирову угоду” у розумінні, вже озвученим Олексієм Міллером, головою “Газпрому”, під час попередніх зустрічей, за якою рішення попередніх арбітражів за контрактами на поставку та транзит газу не будуть застосовуватися.

“Тобто ми маємо щонайменше „добровільно“ відмовитися від 2,8 мільярдів доларів, а, по максимуму, ще й повернутися у статус боржника за положенням контракту „бери або плати“ (більше 80 мільярдів доларів до кінця 2019 року) та газ, відібраний у 2014-2015 році (біля 4 мільярдів доларів)”, — прокоментував заяву представник “Нафтогазу”.

На його думку, російська сторона нав’язує Україні цю “мирову угоду” в обмін на продовження поточного контракту на транзит, який, в інтерпретації “Газпрому”, всупереч рішенню арбітражу, не несе жодних зобов’язань “Газпрому” по обсягам транзиту.

І як тільки “Газпром” добудує Північний Потік −2 і Турецький Потік, на думку Вітренко, він припинить транзит через Україну, залишивши “Нафтогаз” ні з чим.

Як зазначив представник компанії, Києву в цій ситуації слід пояснювати західним партнерам, що і Україну, і Європу намагаються обманути, як це вже було у 2009 році. Що дієві заходи — це припинення будівництва Північного Потоку-2 і ефективне антимонопольне розслідування за скаргою України проти “Газпрому”, а також готуватися до припинення транзиту з 2020 року, отримуючи при цьому через міжнародний арбітраж за це компенсацію.

Нагадаємо, у НАК “Нафтогаз України” висловили жаль, що тристоронні переговори щодо транзиту газу у форматі Україна-ЄС-Росія відкладаються до осені.

Раніше УНН повідомляв, що Москва запропонувала Києву врегулювати арбітражні розгляди з “Газпромом” мировою угодою.