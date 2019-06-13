РФ запропонувала Україні мирову з арбітражних розглядів з "Газпромом"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Москва запропонувала Києву врегулювати арбітражні розгляди з “Газпромом” мировою угодою. Про це на брифінгу за підсумками переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовічем повідомив глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
“З російського боку, з боку „Газпрому“ запропоновано українським партнерам розглянути можливість підписання мирової угоди”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, американські суди почали задовольняти позови НАК “Нафтогаз України” щодо отримання інформації для стягнення боргу з “Газпрому”, зокрема, суд в Нью-Йорку дозволив “Нафтогазу” отримати дані про європейські активи російської газової монополії, а рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.
За результатами арбітражних проваджень у Стокгольмі “Газпром” повинен сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
Крім того, як стало відомо в травні, попередні слухання за позовом “Нафтогазу України” на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і “Газ Капітал С.А.” про арешт будь-якої заборгованості і активів “Газпрому” заплановані на червень 2019 року.