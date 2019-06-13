В "Нафтогазе" заверили, что "Газпром" не предлагал никаких "мировых"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 76975 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 170112 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 139288 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 202642 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 249086 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 211728 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 245106 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207978 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 485823 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241148 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3.8м/с
85%
Популярные новости

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 30174 просмотра

Китай готовится к полноценной торговой войне с США после введения пошлин Трампом - WSJ

6 апреля, 13:28 • 17736 просмотра

Зеленский: угроза с Черного моря – еще одна причина для усиления обороны Украины

6 апреля, 13:47 • 22051 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

6 апреля, 13:59 • 24292 просмотра

Убийство гуманитарных работников в Газе: видео опровергает версию ЦАХАЛ

6 апреля, 14:24 • 19934 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 262383 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 239105 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 324589 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 485823 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 577706 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 30305 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 202642 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 78551 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75170 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 80723 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В "Нафтогазе" заверили, что "Газпром" не предлагал никаких "мировых"

Киев • УНН

 • 10965 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российский монополист "Газпром" не предлагал НАК "Нафтогаз" никаких "мировых соглашений", а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей. Об этом сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает УНН.

В "Нафтогазе" заверили, что "Газпром" не предлагал никаких "мировых"

"В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минерго РФ, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между "Нафтогазом" и "Газпромом" мировым соглашением мы можем сообщить, что "Нафтогаз" пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим", - отметил Витренко.

По его словам, в частности украинская сторона может рассмотреть, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нафтогазу" убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах. При этом представитель НАК напомнил, что по этому решению "Газпром" должен Украине уже более 2,8 млрд долларов.

Также, по его словам, "Нафтогаз" готов рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах.

Поскольку эта компенсация является предметом требований украинской стороны в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, "Нафтогаз" не будет этого требовать в арбитраже. При этом он отметил, что новый арбитраж начал не "Нафтогаз", а "Газпром".

Как предположил Витренко, Александр Новак, скорее всего, имел в виду "мировое соглашение" в смысле, уже озвученное Алексеем Миллером, главой "Газпрома", во время предыдущих встреч, по которому решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

"То есть мы должны минимум "добровольно" отказаться от 2,8 млрд долларов, а по максимуму, еще и вернуться в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более 80 млрд долларов до конца 2019 года) и газ, отобранный в 2014-2015 году (около 4 миллиардов долларов)", - прокомментировал заявление представитель "Нафтогаза".

По его мнению, российская сторона навязывает Украине это "мировое соглашение" в обмен на продление текущего контракта на транзит, который, в интерпретации "Газпрома", вопреки решению арбитража, не несет никаких обязательств "Газпрому" по объемам транзита.

И как только "Газпром" достроит Северный Поток-2 и Турецкий Поток, по мнению Витренко, он прекратит транзит через Украину, оставив "Нафтогаз" ни с чем.

Как отметил представитель компании, Киеву в этой ситуации следует объяснять западным партнерам, что и Украину, и Европу пытаются обмануть, как это уже было в 2009 году. Что действенные меры - это прекращение строительства Северного Потока-2 и эффективное антимонопольное расследование по жалобе Украины против "Газпрома", а также готовиться к прекращению транзита с 2020 года, получая при этом через международный арбитраж за это компенсацию.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" выразили сожаление, что трехсторонние переговоры по транзиту газа в формате Украина-ЕС-Россия откладываются до осени.

Ранее УНН сообщал, что Москва предложила Киеву урегулировать арбитражные разбирательства с "Газпромом" мировым соглашением.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$79,642.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,629.08