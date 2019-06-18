"Нафтогаз" так и не получил предложений "мирового соглашения" от "Газпрома"

"Мы не получали никаких предложений от Газпрома относительно "мирового соглашения". Еще раз приглашаем россиян на предметные трехсторонние переговоры с участием Европейской Комиссии", - отметили в пресс-службе.



Напомним, по словам "Нафтогаза" российский монополист "Газпром" не предлагал НАК "Нафтогаз" никаких " мировых соглашений ", а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей.



Ранее сообщал УНН, что Москва предложила Киеву урегулировать арбитражные разбирательства с "Газпромом" мировым соглашением.