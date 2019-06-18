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"Нафтогаз" так и не получил предложений "мирового соглашения" от "Газпрома"

Киев • УНН

 • 14685 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" до сих пор не получили предложения относительно "мирового соглашения" от "Газпрома" и продолжают ждать согласия на проведение трехсторонних переговоров с участием Европейской Комиссии. Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на запрос корреспондента УНН.

"Нафтогаз" так и не получил предложений "мирового соглашения" от "Газпрома"

"Мы не получали никаких предложений от Газпрома относительно "мирового соглашения". Еще раз приглашаем россиян на предметные трехсторонние переговоры с участием Европейской Комиссии", - отметили в пресс-службе.

Напомним, по словам "Нафтогаза" российский монополист "Газпром" не предлагал НАК "Нафтогаз" никаких " мировых соглашений ", а только продолжает настаивать на отмене обязательств по решениям международных арбитражей.

Ранее сообщал УНН, что Москва предложила Киеву урегулировать арбитражные разбирательства с "Газпромом" мировым соглашением.

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