Нафтогаз розіслав по областях документи для вчасного початку опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. НАК "Нафтогаз України" надіслав підприємствам-тепловиробникам документи на затвердження для вчасного початку опалювального сезону. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"НАК "Нафтогаз України" закликає виробників теплової енергії якнайшвидше укласти договори на постачання природного газу в опалювальному сезоні 2019-2020 років. Проекти відповідних договорів вже розіслані електронною поштою всім тепловиробникам", - зазначили у НАК.
Від своєчасного укладання угод з Нафтогазом та включення виробників теплової енергії до Реєстру споживачів, як повідомляється, залежить вчасний початок ними опалювального сезону та поява тепла в домівках одразу з настанням холодів.
Нафтогаз також звернув увагу, що компанія очікує на ухвалення НКРЕКП постанови "Про внесення змін до правил постачання природного газу", яка дозволить не застосовувати фінансові санкції до підприємств-виробників теплової енергії (в т.ч. ОСББ з власними котельнями), фактичне споживання газу якими відхиляється від замовлених обсягів. Після прийняття цієї постанови Нафтогаз планує внести відповідні зміни в договори з тепловиробниками.