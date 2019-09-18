Нафтогаз разослал по областям документы для своевременного начала отопительного сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" направил предприятиям-теплопроизводителям документы на утверждение для своевременного начала отопительного сезона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
"НАК "Нафтогаз Украины" призывает производителей тепловой энергии быстрее заключить договоры на поставку природного газа в отопительном сезоне 2019-2020 годов. Проекты соответствующих договоров уже разосланы по электронной почте всем теплопроизводителям", - отметили в НАК.
От своевременного заключения соглашений с Нафтогазом и включения производителей тепловой энергии в Реестр потребителей, как сообщается, зависит своевременное начало ими отопительного сезона и появление тепла в домах сразу с наступлением холодов.
Нафтогаз также обратил внимание, что компания ожидает принятия НКРЭКУ постановления "О внесении изменений в правила поставки природного газа", которое позволит не применять финансовые санкции к предприятиям-производителям тепловой энергии (в т.ч. ОСМД с собственными котельными), фактическое потребление газа которыми отклоняется от заказанных объемов. После принятия этого постановления Нафтогаз планирует внести соответствующие изменения в договоры с теплопроизводителями.