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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55968 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110900 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102750 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109851 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119472 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148187 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148596 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Нафтогаз разослал по областям документы для своевременного начала отопительного сезона

Нафтогаз разослал по областям документы для своевременного начала отопительного сезона

Киев  •  УНН

 • 14216 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" направил предприятиям-теплопроизводителям документы на утверждение для своевременного начала отопительного сезона. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" призывает производителей тепловой энергии быстрее заключить договоры на поставку природного газа в отопительном сезоне 2019-2020 годов. Проекты соответствующих договоров уже разосланы по электронной почте всем теплопроизводителям", - отметили в НАК.

От своевременного заключения соглашений с Нафтогазом и включения производителей тепловой энергии в Реестр потребителей, как сообщается, зависит своевременное начало ими отопительного сезона и появление тепла в домах сразу с наступлением холодов.

Нафтогаз также обратил внимание, что компания ожидает принятия НКРЭКУ постановления "О внесении изменений в правила поставки природного газа", которое позволит не применять финансовые санкции к предприятиям-производителям тепловой энергии (в т.ч. ОСМД с собственными котельными), фактическое потребление газа которыми отклоняется от заказанных объемов. После принятия этого постановления Нафтогаз планирует внести соответствующие изменения в договоры с теплопроизводителями.

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