"Нафтогаз" отримав команду від Офісу Зеленського виплатити Вітренку 4 млн доларів премій

У такій спосіб Офіс Президента допомагає Вітренку позбудеться конфлікту інтересів, в якому він знаходиться, претендуючи на посаду міністра енергетики. І зрозуміло, отримати 94 млн грн, не чекаючи рішення суду.

Нагадаємо, Вітренко судиться з "Нафтогазом" за премію в розмірі 8 млн доларів за "досягнення вагомих цілей", в тому числі причетність до перемоги "Нафтогазу" над Газпромом у Стокгольмському арбітражі. При цьому, як зазначено в позові Вітренка, половину премії йому виплатили, а решту 4 млн дол. - ні, що не дозволяє йому реалізувати конституційне право заробляти на життя працею і своєчасно отримувати плату.

Відзначимо, що мати Юрія Вітренка Наталія - лідер Прогресивної соціалістичної партії України вважає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нацистом.

Також нагадаємо, збиток "Нафтогазу" в першому півріччі 2020 року становив 11,5 млрд грн. При цьому Вітренко не бачить в цьому своєї провини, а перекладає її на інших нечесних менеджерів.

Як раніше повідомляв УНН, в Раді поки не говорять про шанси Вітренка стати міністром енергетики, вказуючи на безліч зауважень до нього.