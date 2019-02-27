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"Нафтогаз" має запасний план щодо забезпечення надійності поставок газу

"Нафтогаз" має запасний план щодо забезпечення надійності поставок газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має запасний план із забезпечення безперебійних поставок газу на випадок виникнення труднощів з продовженням транзиту блакитного палива через Україну. Про це заявив директор інтегрованого газового бізнесу компанії "Нафтогаз Україна" Андрій Фаворов, передає УНН.

"У нас є запасний план із забезпеченню надійності поставок газу. Ми постійно співпрацюємо з технічним департаментом "Укртрансгазу", щоб пересвідчитися в тому, що українська ГТС, як і раніше конкурентноспроможна, а місткість газових сховищ розрахована на великий обсяг газу", - зазначив він.

Фаворов додав, що план заходів є гнучний, і зараз ведуться переговори, де саме завдяки запасному плану Україна доводить свою конкурентоспроможніть європейським партнерам. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Коболєв: зупинка транзиту газу територією України відкриє шлях повноцінній агресії РФ

Як повідомляв УНН, Росія допускає продовження транспортування газу через Україну після 2019 року, якщо їй будуть запропоновані конкурентні умови.

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