"Нафтогаз" має запасний план щодо забезпечення надійності поставок газу

"У нас є запасний план із забезпеченню надійності поставок газу. Ми постійно співпрацюємо з технічним департаментом "Укртрансгазу", щоб пересвідчитися в тому, що українська ГТС, як і раніше конкурентноспроможна, а місткість газових сховищ розрахована на великий обсяг газу", - зазначив він.



Фаворов додав, що план заходів є гнучний, і зараз ведуться переговори, де саме завдяки запасному плану Україна доводить свою конкурентоспроможніть європейським партнерам.



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Як повідомляв УНН, Росія допускає продовження транспортування газу через Україну після 2019 року, якщо їй будуть запропоновані конкурентні умови.