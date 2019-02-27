"Нафтогаз" имеет запасной план по обеспечению надежности поставок газа

"У нас есть запасной план по обеспечению надежности поставок газа. Мы постоянно сотрудничаем с техническим департаментом "Укртрансгаза", чтобы убедиться в том, что украинская ГТС прежнему конкурентоспособна, а емкость хранилищ рассчитана на большой объем газа", - отметил он.



Фаворов добавил, что план мероприятий является гибкий, и сейчас ведутся переговоры, где именно благодаря запасному плану Украина доказывает свою конкурентную способность европейским партнерам.



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Как сообщал УНН, Россия допускает последующую транспортировку газа через Украину после 2019 года, если ей будут предложены конкурентные условия.