"Нафтогаз" имеет запасной план по обеспечению надежности поставок газа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" запасной план по обеспечению бесперебойных поставок газа в случае возникновения трудностей с продолжением транзита голубого топлива через Украину. Об этом заявил директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, передает УНН.
"У нас есть запасной план по обеспечению надежности поставок газа. Мы постоянно сотрудничаем с техническим департаментом "Укртрансгаза", чтобы убедиться в том, что украинская ГТС прежнему конкурентоспособна, а емкость хранилищ рассчитана на большой объем газа", - отметил он.
Фаворов добавил, что план мероприятий является гибкий, и сейчас ведутся переговоры, где именно благодаря запасному плану Украина доказывает свою конкурентную способность европейским партнерам.
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Как сообщал УНН, Россия допускает последующую транспортировку газа через Украину после 2019 года, если ей будут предложены конкурентные условия.