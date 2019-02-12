Коболєв: зупинка транзиту газу територією України відкриє шлях повноцінній агресії РФ

“Якщо буде „Північний потік-2“ і якщо росіяни запустять „Турецький потік“, то обсяг транзиту через Україну буде приблизно дорівнювати нулю. Росіяни роблять все для того, щоб не транзитувати газ саме територією України. Це мета стратегічна. Над нею працюють системно з 2005 року. Прибираючи транзит газу з території України — це відкриває шлях для повноцінної російської агресії”, — заявив Коболєв.

Він також наголосив, що українська строна постійно пояснює це своїм європейським партнерам.

Як зазначав УНН, переговори із РФ щодо транзиту газу через Україну залежать від президентських виборів. Про це в ефірі програми “Свобода слова” заявив голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.