Коболев: остановка транзита газа по территории Украины откроет путь полноценной агрессии РФ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66084 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 87919 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131896 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 131250 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130367 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125310 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161767 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117849 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Коболев: остановка транзита газа по территории Украины откроет путь полноценной агрессии РФ

Коболев: остановка транзита газа по территории Украины откроет путь полноценной агрессии РФ

Киев  •  УНН

 • 18837 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Россияне делают все для того чтобы не транзитировать газ по территории Украины и это откроет путь полноценной российской агрессии. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил Андрей Коболев, сообщает УНН.

“Если будет „Северный поток-2“ и если россияне запустят „Турецкий поток“, то объем транзита через Украину будет примерно равняться нулю. Россияне делают все для того, чтобы не транзитировать газ именно по территории Украины. Это цель стратегическая. Над ней работают системно с 2005 года. Убирая транзит газа с территории Украины — это открывает путь для полноценной российской агрессии”, — заявил Коболев.

Он также отметил, что украинская строна постоянно объясняет это своим европейским партнерам.

Как отмечал УНН, переговоры с РФ по транзиту газа через Украину зависят от президентских выборов. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил председатель НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

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