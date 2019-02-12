Коболев: остановка транзита газа по территории Украины откроет путь полноценной агрессии РФ

“Если будет „Северный поток-2“ и если россияне запустят „Турецкий поток“, то объем транзита через Украину будет примерно равняться нулю. Россияне делают все для того, чтобы не транзитировать газ именно по территории Украины. Это цель стратегическая. Над ней работают системно с 2005 года. Убирая транзит газа с территории Украины — это открывает путь для полноценной российской агрессии”, — заявил Коболев.

Он также отметил, что украинская строна постоянно объясняет это своим европейским партнерам.

Как отмечал УНН, переговоры с РФ по транзиту газа через Украину зависят от президентских выборов. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил председатель НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.