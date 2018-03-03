"Нафтогаз" готує подання щодо компенсації збитків від дій "Газпрому" - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Юристи НАК “Нафтогаз України” готують відповідні подання щодо компенсації збитків від дій російської компанії “Газпром”. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Ціна, по якому ми згідно Стокгольмського арбітражу ми мали отримувати газ складала, якщо я не помиляюсь, 238 доларів 55 центів. Ціна яка зараз — від 250-300 до 500 доларів. Це те, які збитки намагалися (зробити — ред.), щоб понесла Україна. Дані відповідні інструкції — юристи “Нафтогаз України” готують відповідні подання, всі ці збитки будуть компенсовані постачальником газу, (російської компанією — ред.) “Газпром”, — резюмував П. Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив про збільшення поставок газу з ЄС і зазначив, що критична ситуація вже позаду.
У Міненерговугілля запевнили, що ситуація з газопостачанням некритична.
Як повідомляв УНН, у “Газпромі” повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.
А 2 березня заявили, що змушені почати в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з НАК “Нафтогаз України” на поставку і транзит газу.
В Україні почав діяти спецрежим в енергетиці.