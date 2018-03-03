"Нафтогаз" готовит документы относительно компенсации убытков от действий "Газпрома" - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Юристы НАК "Нафтогаз Украины" готовят соответствующие представления о компенсации убытков от действий российской компании "Газпром". Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Цена, по которому мы согласно Стокгольмского арбитража мы должны были получать газ составляла, если я не ошибаюсь, 238 долларов 55 центов. Цена которая сейчас - от 250-300 до 500 долларов. Эти убытки пытались (сделать - ред.), чтобы понесла Украина. Даны соответствующие инструкции - юристы "Нафтогаз Украины" готовят соответствующие представления, все эти убытки будут компенсированы поставщиком газа, (российской компанией - ред.) "Газпром", - резюмировал П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко заявил о увеличении поставок газа из ЕС и отметил, что критическая ситуация уже позади.
В Минэнергоугля заверили, что ситуация с газоснабжением некритична.
Как сообщал УНН, в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.
А 2 марта заявили, что вынуждены начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.
В Украине начал действовать спецрежим в энергетике.