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Нафта дорожчає на тлі атак на танкери і скорочення видобутку США

Київ • УНН

 • 944 перегляди

Brent піднялася до $102,28, WTI — до $89,94 на тлі атак у Ормузькій протоці. Ураган у США скоротив морський видобуток.

Нафта дорожчає на тлі атак на танкери і скорочення видобутку США

Ціни на нафту зросли в четвер, 8 жовтня, на тлі побоювань з приводу поставок з ключового регіону видобутку на Близькому Сході, а також атак на судна в Перській затоці і Ормузькій протоці. Це сталося в той час, як США скоротили видобуток через загрозу урагану для морського видобутку. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,28 долара, або на 2,28%, до 102,28 долара за барель на 04:27 GMT (07:27 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчали на 1,66 долара, або на 1,88%, до 89,94 долара.

Ціни знизилися в середу після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодилося прискорити вивільнення запасів нафти та віддати пріоритет постачанням дизельного пального у межах плану, запущеного в березні, на тлі того, як уряди прагнуть вирішити проблему рекордних цін на пальне та перебоїв у постачанні, викликаному війною з Іраном.

Атак на танкери в Ормузькій протоці побільшало

Проте загрози для нафтоперевезень у Перській затоці та Ормузькій протоці, через які до війни проходило близько 20% світового обсягу нафти та пального, у жовтні зросли, на тлі того, як американо-ізраїльський конфлікт з Іраном триває вже восьмий місяць.

Кількість атак на танкери, що проходять через Ормузьку протоку, досягла свого піку минулого тижня порівняно з будь-яким тижнем з початку війни з Іраном, на тлі того, як виробники з Перської затоки збільшили експорт. Розширення масштабів атак відбувається на тлі збільшення обсягів видобутку нафти в Перській затоці, але з вищими витратами та ризиками для вантажів та екіпажів.

Під час останньої атаки танкер на північ від Катару був уражений кількома снарядами, що призвело до жертв, повідомило британське агентство морських торгових операцій (MST).

"Частота іранських атак на судна зараз перебуває на найвищому рівні з початку війни і, ймовірно, ще більше посилюватиметься", - заявив Саул Кавонік, голова енергетичного відділу MST Marquee.

Які ціни прогнозують

Експерт зазначив, що "обмежені поставки продукції, надзвичайно високі логістичні витрати та висока ймовірність ескалації з боку Ірану підтримують ціни на високому рівні".

Аналітик ANZ Даніель Гайнс у своїй записці в четвер заявив, що вивільнення нафти МЕА, ймовірно, складатиметься з барелів, які вже входили до початкового плану організації щодо 400 мільйонів барелів на початку конфлікту на Близькому Сході, а це означає, що це, мабуть, не є додатковим скороченням.

"Зрештою, вивільнення стратегічних запасів може тимчасово збільшити потоки пропозиції, але не створює нових виробничих потужностей", - сказав Гайнс.

Небезпека через ураган

Ціни також зростають через скорочення поставок, на тлі того, як ураган рухається у бік морських районів видобутку нафти в США, найбільшому у світі виробнику нафти, що змушує компанії закривати свої платформи.

Shell та Chevron заявляли у середу про скорочення морських операцій у Мексиканській затоці у зв'язку з наближенням урагану "Ісаяс" (Isaias).

Загалом, за даними Управління морських мінеральних ресурсів США, станом на середу американські виробники нафти та газу в Мексиканській затоці призупинили близько 25,08% поточного видобутку нафти та 16,37% поточного видобутку природного газу через шторм.

Дані про запаси нафти у США, найбільшому у світі споживачі нафти, підтримали ціни, оскільки запаси нафти скоротилися більше, ніж очікувалося, а запаси дизельного пального трохи знизилися.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Ураган в США
Brent
Сполучені Штати Америки
Іран