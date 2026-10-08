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Нефть марки Brent
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Нефть дорожает на фоне атак на танкеры и сокращения добычи США

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Brent поднялась до $102,28, WTI — до $89,94 на фоне атак в Ормузском проливе. Ураган в США сократил морскую добычу.

Нефть дорожает на фоне атак на танкеры и сокращения добычи США

Цены на нефть выросли в четверг, 8 октября, на фоне опасений по поводу поставок из ключевого региона добычи на Ближнем Востоке, а также атак на суда в Персидском заливе и Ормузском проливе. Это произошло в то время, как США сократили добычу из-за угрозы урагана для морской добычи. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Подробности

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,28 доллара, или на 2,28%, до 102,28 доллара за баррель в 04:27 GMT (07:27 по киевскому времени). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 1,66 доллара, или на 1,88%, до 89,94 доллара.

Цены снизились в среду после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) согласилось ускорить высвобождение запасов нефти и отдать приоритет поставкам дизельного топлива в рамках плана, запущенного в марте, на фоне того, как правительства стремятся решить проблему рекордных цен на топливо и перебоев в поставках, вызванных войной с Ираном.

Атак на танкеры в Ормузском проливе стало больше

Однако угрозы для нефтеперевозок в Персидском заливе и Ормузском проливе, через которые до войны проходило около 20% мирового объема нефти и топлива, в октябре выросли на фоне того, как американо-израильский конфликт с Ираном продолжается уже восьмой месяц.

Количество атак на танкеры, проходящие через Ормузский пролив, достигло пика на прошлой неделе по сравнению с любой неделей с начала войны с Ираном, на фоне того, как производители из стран Персидского залива увеличили экспорт. Расширение масштабов атак происходит на фоне увеличения объемов добычи нефти в Персидском заливе, но с более высокими затратами и рисками для грузов и экипажей.

Во время последней атаки танкер к северу от Катара был поражен несколькими снарядами, что привело к жертвам, сообщило британское агентство морских торговых операций (MST).

"Частота иранских атак на суда сейчас находится на самом высоком уровне с начала войны и, вероятно, будет еще больше усиливаться", — заявил Сол Кавоник, глава энергетического отдела MST Marquee.

Какие цены прогнозируют

Эксперт отметил, что "ограниченные поставки продукции, чрезвычайно высокие логистические расходы и высокая вероятность эскалации со стороны Ирана поддерживают цены на высоком уровне".

Аналитик ANZ Дэниел Хайнс в своей записке в четверг заявил, что высвобождение нефти МЭА, вероятно, будет состоять из баррелей, которые уже входили в первоначальный план организации на 400 миллионов баррелей в начале конфликта на Ближнем Востоке, а это означает, что, вероятно, речь не идет о дополнительном сокращении.

"В конечном итоге высвобождение стратегических запасов может временно увеличить потоки предложения, но не создает новых производственных мощностей", — сказал Хайнс.

Опасность из-за урагана

Цены также растут из-за сокращения поставок на фоне того, как ураган движется в сторону морских районов добычи нефти в США, крупнейшем в мире производителе нефти, что вынуждает компании закрывать свои платформы.

Shell и Chevron заявили в среду о сокращении морских операций в Мексиканском заливе в связи с приближением урагана "Исайяс" (Isaias).

В целом, по данным Бюро по управлению океаническими энергетическими ресурсами США, по состоянию на среду американские производители нефти и газа в Мексиканском заливе приостановили около 25,08% текущей добычи нефти и 16,37% текущей добычи природного газа из-за шторма.

Данные о запасах нефти в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, поддержали цены, поскольку запасы нефти сократились больше, чем ожидалось, а запасы дизельного топлива немного снизились.

Юлия Шрамко

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Нефть марки Brent
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