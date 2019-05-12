Нафта Brent зросла в ціні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у липні у неділю зранку зросли в ціні до 70,62 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 10:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,33%.
При цьому ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилась до 61,66 долара за барель, втративши 0,06%.
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Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.