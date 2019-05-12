Нефть Brent выросла в цене
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле в воскресенье утром выросли в цене до 70,62 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 10:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,33%.
При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до 61,66 доллара за баррель, потеряв 0,06%.
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Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ , на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.