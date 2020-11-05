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Нафта Brent торгується вище 40 дол. за барель

Нафта Brent торгується вище 40 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 40,60 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,53%.

При цьому ціна грудневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 38,57 долара за барель, додавши 1,48%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Українські Національні Новини

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