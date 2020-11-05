Нефть Brent торгуется выше 40 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 40,60 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,53%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,57 доллара за баррель, прибавив 1,48%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусjv и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.
12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.