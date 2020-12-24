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Нафта Brent подорожчала до 51 дол. за барель

Київ • УНН

 • 14479 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у четвер зранку під час торгів зросли в ціні до 51,63 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

Нафта Brent подорожчала до 51 дол. за барель

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,84%.

При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 48,49 долара за барель, додавши 0,77%.

Нафта продовжила рости в ціні в четвер, оскільки скорочення запасів нафти і бензину в США підвищило очікування попиту, у той час як інвестори також вітали потенційну торгову угоду у межах Brexit, пише Reuters.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.

Наразі укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачає обмеження видобутку на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня.

Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з травня цього року. Однак, з певними послабленнями - відповідно до нових домовленостей, з початку 2021 року обмеження зміняться: у січні учасники альянсу зможуть збільшити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Умови угоди будуть переглядатися щомісяця, відзначає ВВС.

ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів на добу, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку.

Новини про прогрес в області вакцин проти COVID-19 останнім часом сприяли певному зміцненню цін на нафту.

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