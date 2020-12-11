Нафта Brent подорожчала до 50 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку під час торгів зросли в ціні до 50,30 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:01, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,10%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 46,87 долара за барель, додавши 0,19%.
Нафта подорожчала приблизно на 1% в п'ятницю, продовживши різкий скачок, у результаті якого ціна Brent піднялася вище 50 доларів вперше з березня, оскільки розгортання вакцинації від коронавірусу підтримало надії на те, що попит на нафту буде рости в наступному році, пише Reuters.
Таким чином, як зазначається, ціни ростуть шостий тиждень поспіль, оскільки багатообіцяючі випробування вакцин допомогли розвіяти занепокоєння через рекордне зростання кількості нових інфікованих і смертей у всьому світі в результаті пандемії коронавірусу.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.
12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії.
Наразі укладена угода ОПЕК+ про скорочення видобутку передбачає обмеження видобутку на 7,7 млн барелів на добу. У квітневій угоді ОПЕК+ виробникам було запропоновано скорочення видобутку до 5,8 млн барелів на день з початку 2021 року до кінця квітня 2022 року. Утім, умови змінили на зустрічі 3 грудня.
Країни ОПЕК+, у тому числі РФ, 3 грудня домовилися залишити в силі обмеження на видобуток нафти, які діяли з травня цього року. Однак, з певними послабленнями - відповідно до нових домовленостей, з початку 2021 року обмеження зміняться: у січні учасники альянсу зможуть збільшити видобуток нафти на 500 тис. барелів на добу. Умови угоди будуть переглядатися щомісяця, відзначає ВВС.
ОПЕК+ підтвердила домовленості щодо повернення на ринок 2 млн барелів на добу, але повернення має бути поступовим, з урахуванням ситуації на ринку.
Новини про прогрес в області вакцин проти COVID-19 останнім часом сприяли певному зміцненню цін на нафту.