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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 68052 просмотра

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Нефть Brent подорожала до 50 долл. за баррель

Нефть Brent подорожала до 50 долл. за баррель

Киев  •  УНН

 • 14939 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 50,30 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,10%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 46,87 доллара за баррель, прибавив 0,19%.

Нефть подорожала примерно на 1% в пятницу, продолжив резкий скачек, в результате которого цена Brent поднялась выше 50 долларов впервые с марта, поскольку развертывание вакцинации от коронавируса поддержало надежды на то, что спрос на нефть будет расти в следующем году, пишет Reuters.

Таким образом, как отмечается, цены растут шестую неделю подряд, поскольку многообещающие испытания вакцин помогли развеять беспокойство из-за рекордного роста количества новых инфицированных и смертей во всем мире в результате пандемии коронавируса.

Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе. После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен - на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.

12 апреля страны-члены ОПЕК+, в том числе РФ, договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии.

На данный момент заключенное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи предусматривает ограничение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки. В апрельском соглашении ОПЕК+ производителям было предложено сокращение добычи до 5,8 млн баррелей в день с начала 2021 года до конца апреля 2022 года. Впрочем, условия изменили на встрече 3 декабря.

Страны ОПЕК+, в том числе РФ, 3 декабря договорились оставить в силе ограничения на добычу нефти, которые действовали с мая этого года. Однако, с определенными послаблениями - согласно новым договоренностям, с начала 2021 года ограничения изменятся: в январе участники альянса смогут увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Условия соглашения будут пересматриваться ежемесячно, отмечает ВВС.

ОПЕК+ подтвердила договоренности о возврате на рынок 2 млн баррелей в сутки, но возвращение должно быть постепенным, с учетом ситуации на рынке.

Новости о прогрессе в области вакцин против COVID-19 в последнее время привели к определенному укреплению цен на нефть.

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