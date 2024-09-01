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Надзвичайна ситуація у Волосі через масовий наплив мертвої риби

Надзвичайна ситуація у Волосі через масовий наплив мертвої риби

Київ • УНН

 • 23842 перегляди

У грецькому місті Волос оголошено надзвичайну ситуацію через накопичення тонн мертвої риби в порту. Це друга екологічна криза після торішніх повеней, які призвели до розширення сусіднього озера та міграції прісноводних риб.

У центральному грецькому портовому місті Волос влада оголосила надзвичайну ситуацію через масовий наплив мертвої риби, що, на думку місцевих жителів, може загрожувати їхньому життю. Про це повідомляє Greek City Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що надзвичайна ситуація у місті оголошена на місяць. На думку влади, такий крок забезпечить необхідне фінансування та ресурси для прискорення очищення порту Пагасетської затоки, де вздовж берегової лінії та річок накопичилися тонни мертвої риби.

У вівторок повідомлялося, що влада вже зібрала 57 тонн мертвої риби з пляжів біля Волоса, і в суботу два судна завершать цей процес. Крім цього, для утримання величезної кількості мертвої риби в гирлі річки Ксірія були встановлені спеціальні сітки.

Контекст

Це вже друга екологічна криза, яка вразила порт Волоса, розташований за три з половиною години їзди на північ від столиці Афін, після руйнівних повеней у регіоні Фессалія минулого року.

Саме ці повені поповнили водою сусіднє озеро, яке було осушено в 1962 році для боротьби з малярією, розширивши його втричі більше звичайного розміру.

Відтоді води в озері значно зменшилося, таким чином виштовхуючи прісноводних риб до порту Волоса, де вони не можуть вижити на своєму шляху до Пагасетійської затоки та Егейського моря.

У Сеймі та Десні вже виловили 17 тонн мертвої риби — Держекоінспекція30.08.24, 16:15 • 12394 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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