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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чрезвычайная ситуация в Волохе из-за массового наплыва мертвой рыбы

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 02:56  •  6765 просмотра

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В греческом городе Волос объявлена чрезвычайная ситуация из-за накопления тонн мертвой рыбы в порту. Это второй экологический кризис после прошлогодних наводнений, которые привели к расширению соседнего озера и миграции пресноводных рыб.

В центральном греческом портовом городе Волос власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за массового наплыва мертвой рыбы, что, по мнению местных жителей, может угрожать их жизни. Об этом сообщает Greek City Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что чрезвычайная ситуация в городе объявлена на месяц. По мнению властей, такой шаг обеспечит необходимое финансирование и ресурсы для ускорения очистки порта Пагасетского залива, где вдоль береговой линии и рек накопились тонны мертвой рыбы.

Во вторник сообщалось, что власти уже собрали 57 тонн мертвой рыбы с пляжей возле Волоса, и в субботу два судна завершат этот процесс. Кроме этого, для удержания огромного количества мертвой рыбы в устье реки Ксирия были установлены специальные сети.

Контекст

Это уже второй экологический кризис, который поразил порт Волоса, расположенный в трех с половиной часах езды к северу от столицы Афин, после разрушительных наводнений в регионе Фессалия в прошлом году.

Именно эти наводнения пополнили водой соседнее озеро, которое было осушено в 1962 году для борьбы с малярией, расширив его втрое больше обычного размера.

С тех пор вода в озере значительно уменьшилась, таким образом выталкивая пресноводных рыб в порт Волоса, где они не могут выжить на своем пути к Пагасетийскому заливу и Эгейскому морю.

У Сеймі та Десні вже виловили 17 тонн мертвої риби — Держекоінспекція30 августа 2024, 13:15 • 11617 просмотров

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