Чрезвычайная ситуация в Волохе из-за массового наплыва мертвой рыбы
Киев • УНН
В греческом городе Волос объявлена чрезвычайная ситуация из-за накопления тонн мертвой рыбы в порту. Это второй экологический кризис после прошлогодних наводнений, которые привели к расширению соседнего озера и миграции пресноводных рыб.
В центральном греческом портовом городе Волос власти объявили чрезвычайную ситуацию из-за массового наплыва мертвой рыбы, что, по мнению местных жителей, может угрожать их жизни. Об этом сообщает Greek City Times, передает УНН.
Детали
Отмечается, что чрезвычайная ситуация в городе объявлена на месяц. По мнению властей, такой шаг обеспечит необходимое финансирование и ресурсы для ускорения очистки порта Пагасетского залива, где вдоль береговой линии и рек накопились тонны мертвой рыбы.
Во вторник сообщалось, что власти уже собрали 57 тонн мертвой рыбы с пляжей возле Волоса, и в субботу два судна завершат этот процесс. Кроме этого, для удержания огромного количества мертвой рыбы в устье реки Ксирия были установлены специальные сети.
Контекст
Это уже второй экологический кризис, который поразил порт Волоса, расположенный в трех с половиной часах езды к северу от столицы Афин, после разрушительных наводнений в регионе Фессалия в прошлом году.
Именно эти наводнения пополнили водой соседнее озеро, которое было осушено в 1962 году для борьбы с малярией, расширив его втрое больше обычного размера.
С тех пор вода в озере значительно уменьшилась, таким образом выталкивая пресноводных рыб в порт Волоса, где они не могут выжить на своем пути к Пагасетийскому заливу и Эгейскому морю.
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