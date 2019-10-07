Надзвичайна пожежонебезпека утримається в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. В Україні до 9 жовтня включно утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"7-9 жовтня в Черкаській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму утримається надзвичайна пожежна небезпека", - зазначили синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 7 жовтня в Україні без істотних опадів, температура повітря вдень - до 14 градусів тепла.
Також нагадаємо, попередження про сильні заморозки оголосили в Україні.