Попередження про сильні заморозки оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. По Україні найближчими днями очікуються заморозки, подекуди до 6 градусів із позначкою "мінус". Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, вночі 7-9 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°, 7 жовтня у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-6°, вночі 7-9 жовтня по Києву сильні заморозки у повітрі 0-3°", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, 7 жовтня в Україні без істотних опадів, температура повітря вдень - до 14 градусів тепла.