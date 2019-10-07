Предупреждение о сильных заморозках объявили в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. По Украине в ближайшие дни ожидаются заморозки, местами до 6 градусов с отметкой "минус". Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°", - указано в сообщении.
Напомним, 7 октября в Украине без существенных осадков, температура воздуха днем - до 14 градусов тепла.