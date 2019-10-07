Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Украине до 9 октября включительно сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"7-9 октября в Черкасской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - отметили синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 7 октября в Украине без существенных осадков, температура воздуха днем - до 14 градусов тепла.
Также напомним, предупреждение о сильных заморозках объявили в Украине.