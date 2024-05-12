"Надихають і дають сили боротися заради майбутнього": Зеленський привітав українок з Днем матері

Президент Володимир Зеленський привітав українок з Днем матері та наголосив, що мами дають сили боротися заради майбутнього наших дітей, передає УНН.

12 травня – особливий для всіх нас день. Сьогодні, як і решта світу, українці віддають шану найдорожчій людині у нашому житті. Ми любимо та вдячні нашим мамам за їхню важку працю, доброту та надзвичайну мужність у цей складний для нашої країни час. Мами надихають нас і дають сили боротися заради майбутнього наших дітей