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"Надихають і дають сили боротися заради майбутнього": Зеленський привітав українок з Днем матері

Київ • УНН

 • 28044 перегляди

Зеленський привітав українок з Днем матері, підкресливши, що матері надихають і дають сили боротися за майбутнє своїх дітей.

Президент Володимир Зеленський привітав українок з Днем матері та наголосив, що мами дають сили боротися заради майбутнього наших дітей, передає УНН.

12 травня – особливий для всіх нас день. Сьогодні, як і решта світу, українці віддають шану найдорожчій людині у нашому житті. Ми любимо та вдячні нашим мамам за їхню важку працю, доброту та надзвичайну мужність у цей складний для нашої країни час. Мами надихають нас і дають сили боротися заради майбутнього наших дітей

- написав Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, у другу неділю травня, у багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні, люблячі діти будь-якого віку вшановують своїх матерів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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