"Вдохновляют и дают силы бороться ради будущего": Зеленский поздравил украинок с Днем матери

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
  •  116032 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  176683 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  187613 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  188319 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  157227 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  150761 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130644 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133175 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122199 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168200 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Новости по теме
"Вдохновляют и дают силы бороться ради будущего": Зеленский поздравил украинок с Днем матери

"Вдохновляют и дают силы бороться ради будущего": Зеленский поздравил украинок с Днем матери

  •  3172 просмотра
Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах

Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах

  •  4483 просмотра
В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые

В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые

  •  5670 просмотра
На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек

На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек

  •  7804 просмотра
Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

  •  7891 просмотра
рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

  •  10279 просмотра
На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

  •  9790 просмотра
Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

  •  9099 просмотра
В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

  •  13575 просмотра
ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

  •  13496 просмотра

Популярные

День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая

День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая

  •  53656 просмотра
В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа

В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа

  •  100578 просмотра
США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах

США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах

  •  57965 просмотра
Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике

Forbes: Репатриация украинских мужчин может навредить польской экономике

  •  93287 просмотра
Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки

Чешская полиция разыскивает генерала российской военной разведки

  •  83603 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  153201 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  203393 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  206849 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  217886 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  230925 просмотра

"Вдохновляют и дают силы бороться ради будущего": Зеленский поздравил украинок с Днем матери

Зеленский поздравил украинок с Днем матери, подчеркнув, что матери вдохновляют и дают силы бороться за будущее своих детей.

Общество •   •  3172 просмотра
"Вдохновляют и дают силы бороться ради будущего": Зеленский поздравил украинок с Днем матери

Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах

российские попытки прорвать украинскую оборону остановлены, но ожесточенные бои продолжаются в Харьковской области вдоль границы с рф.

Война •   •  4483 просмотра
Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах

В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые

По меньшей мере 3 человека погибли и 10 получили ранения в результате обвала подъезда жилого дома в российском городе белгород.

Новости Мира •   •  5670 просмотра
В белгороде обвалился подъезд дома: есть погибшие и раненые

На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек

Более 4 000 человек эвакуированы из районов Харьковской области, где Россия активизировала боевые действия за последние два дня.

Общество •   •  7804 просмотра
На Харьковщине, где рф активизировала боевые действия, эвакуировали более 4 тыс. человек

Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

Мужчине, который взорвал гранату в Броварах, ранив полицейского, сообщено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

Криминал и ЧП •   •  7891 просмотра
Взрыв гранаты в Броварах: задержанному сообщили о подозрении

рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

Российские войска 2 202 раза обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 22 гражданских объекта, в частности жилые дома, объект инфраструктуры, предприятие и линию электропередач.

Война •   •  10279 просмотра
рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Павлоградском районе Днепропетровской области.

Война •   •  9790 просмотра
На Днепропетровщине ПВО уничтожила вражеский дрон

Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

Украинцы, которые имеют разрешение на проживание и работу в Германии, смогут оставаться и работать в стране, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Наши за границей •   •  9099 просмотра
Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

Российские войска пытаются изолировать поле боя к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск в Харьковской области, разрушая мосты, чтобы отрезать украинские войска и линии связи в этом районе.

Война •   •  13575 просмотра
В ISW объяснили, зачем рф хочет захватить Волчанск в Харьковской области

ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник

ГУР атаковал три военных объекта в россии - нефтеперерабатывающий завод в волгоградской области, новолипецкий металлургический комбинат и нефтебазу "Калуганефтепродукт".

Война •   •  13496 просмотра
ГУР атаковало в россии три военных объекта - источник