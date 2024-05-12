"Вдохновляют и дают силы бороться ради будущего": Зеленский поздравил украинок с Днем матери

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Днем матери и отметил, что мамы дают силы бороться ради будущего наших детей, передает УНН.

12 мая - особый для всех нас день. Сегодня, как и остальной мир, украинцы отдают дань уважения самому дорогому человеку в нашей жизни. Мы любим и благодарны нашим мамам за их тяжелый труд, доброту и необычайное мужество в это сложное для нашей страны время. Мамы вдохновляют нас и дают силы бороться ради будущего наших детей - написал Зеленский.

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Сегодня, во второе воскресенье мая, во многих странах мира, в том числе и в Украине, любящие дети любого возраста чествуют своих матерей.